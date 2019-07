Torna circolazione treni Lucca-Viareggio

(ANSA) - LUCCA, 1 LUG - E' ripresa questa mattina alle 4.30, come da programma, la circolazione dei treni fra le stazioni di Lucca e Viareggio, sospesa dal 2 gennaio per i lavori di manutenzione alla galleria Ceracci. Lo rende noto Fs spiegando che sono "regolari quindi i collegamenti diretti sulla linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio. Durante la settimana, per consentire il rodaggio della linea, i treni" potranno variare di pochi minuti l'orario di arrivo.

I lavori nella galleria hanno comportato la realizzazione di un canale per il convoglio delle acque: per fare ciò è stato necessario, spiega Fs, rimuovere binari e massicciata ferroviaria per poi ripristinarli. Risolti poi problemi di infiltrazione delle acque e dei riflussi argillosi del terreno, che in passato avevano danneggiano l'infrastruttura. Effettuata infine manutenzione straordinaria di oltre 40 tra ponti e ponticelli e rinnovati 3 km di tratti di binario lungo la linea e nella stazione di Massarosa. Oltre 12 milioni di euro l'investimento.