'Salvi'libri ex ospedale di Mario Tobino

(ANSA) - LUCCA, 1 LUG - E' stata completata la raccolta fondi-crowdfunding che servirà al recupero della preziosa biblioteca dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, a Lucca, reso nota dalla penna e dal lavoro di Mario Tobino che, psichiatra, ne fu direttore sanitario per decenni. I volumi erano stati gravemente danneggiati da alcune infiltrazioni d'acqua dal tetto della struttura. La raccolta dei fondi, pari a 14mila euro, si è conclusa 4 giorni prima dello scadere del termine fissato dalla piattaforma Eppela.

La biblioteca, si spiega dalla Fondazione Mario Tobino, è ricca di opere e di collezioni di riviste di medicina specialistica e generale: dedicata al dottor Giovanni Battista Giordano, è composta da circa 4000 libri, oltre a 261 riviste (172 italiane e 89 straniere). I volumi più antichi sono del 1735 e del 1791 a cui si aggiungono una serie di opere ottocentesche che in parte non sono reperibili in altre biblioteche.