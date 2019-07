Palio Siena: a Giraffa la prova generale

(ANSA) - SIENA, 1 LUG - La Giraffa ha vinto stasera la prova generale del Palio di Siena in vista della Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano che si correrà domani. La prova generale si è disputata tra 9 contrade anziché 10: non ha corso il Bruco dopo che il cavallo ha perso la ferratura di uno zoccolo mentre si trovava tra i canapi. Domani alle 9 è in programma la provaccia.

Stasera buona la partenza della Pantera ma è stata la Chiocciola a prendere la testa alla prima curva di San Martino fino al sopraggiungere della Civetta che, alla seconda curva del casato, è andata in prima posizione. All'inizio del terzo giro è stata invece l'Onda a prendere la testa della corsa fino alla terza curva di San Martino quando è andata in prima posizione la Giraffa mantenendola fino al termine della corsa.