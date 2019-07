Incidente A11, stop tratto nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 1 LUG - Chiuso per un'ora e mezzo e poi riaperto, causa un incidente che ha coinvolto 4 auto e un tir, il tratto tra Montecatini e Pistoia dell'A11, in direzione Firenze: la coda ha raggiunto fino gli 8 km. Tre le persone rimaste ferite, di cui una incastrata nell'abitacolo dell'autovettura, secondo quanto spiega Autostrade per l'Italia: nessuno sarebbe grave. Sul posto intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della direzione del tronco di Firenze di Autostrade. Agli automobilisti che da Pisa sono diretti verso Firenze è consigliato, dopo l'uscita obbligatoria a Montecatini Terme, di percorrere la viabilità ordinaria verso Pistoia per raggiungere la stazione autostradale di Pistoia dove rientrare in autostrada verso Firenze.