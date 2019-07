Incendio nel Senese, in arrivo Canadair

(ANSA) - SIENA, 1 LUG - Un incendio è divampato sopra Cerreto a Merse, nel comune di Sovicille in provincia di Siena. Il fuoco è stato segnalato alla Sala operativa regionale della protezione civile da numerosi automobilisti in viaggio sulla Siena-Grosseto.

La zona è impervia e difficilmente raggiungibile a causa della mancanza di viabilità e queste rende molto difficili le operazioni di spegnimento a terra. Sul posto sono all'opera tre elicotteri regionali e numerose squadre di volontariato, ed è in arrivo il direttore delle operazioni della Regione Toscana e personale dei vigili del fuoco oltre a un Canadair.