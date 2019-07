Gengotti vince Happiness Onthemove

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 1 LUG - La fotografa italo-francese Stephanie Gengotti ha vinto vince con il progetto 'Circus Love - The Magical Life of Europe's Family Circuses' il premio internazionale Happiness Onthemove realizzato da Cortona on the move in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti. Il premio, alla sua ottava edizione, chiedeva agli artisti di rappresentare la felicità attraverso il linguaggio fotografico e ha registrato la partecipazione di centinaia di fotografi da tutto il mondo.

'Circus Love - The Magical Life of Europe's Family Circuses' (Amore da circo: la magica vita delle famiglie circensi d'Europa) è un progetto a lungo termine sul 'Nouveau Cirque', iniziato nel 2016. Il lavoro è suddiviso in capitoli, e ogni capitolo racconta la storia di una diversa famiglia. Gengotti riceverà il premio il 13 luglio a Cortona da Lorenzo Tersi, marketing manager del Consorzio Vino Chianti e il suo lavoro sarà esposto al festival Cortona On The Move nel 2020.