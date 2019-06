Chiesa,Giovanni Nerbini ordinato vescovo

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 30 GIU - "Mi sento sospeso tra cielo e terra e guardo avanti verso la nuova diocesi di Prato con fiducia assoluta con quell'amore di Dio che non mi è mai mancato". Sono le prime parole che monsignor Giovanni Nerbini ha pronunciato dopo la sua ordinazione a vescovo avvenuta nella cattedrale di Fiesole, gremita di fedeli per l'occasione. Il 15 maggio scorso è stato nominato da papa Francesco vescovo di Prato dove farà il suo 'ingresso' il 7 settembre. La cattedrale di Fiesole non è bastata a contenere tutti i presenti e in tanti hanno assistito alla celebrazione attraverso gli schermi allestiti in piazza. Più di duecento i pratesi presenti alla messa. La messa è stata presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e concelebrata da ventuno vescovi e tre abati. La prima messa solenne che Nerbini celebrerà dopo l'ordinazione episcopale sarà il 6 luglio, in occasione della festa di San Romolo, patrono di Fiesole.