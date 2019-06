Impiega operai a nero,arrestato titolare

(ANSA) - PRATO, 28 GIU - Nonostante la revoca dell'autorizzazione ambientale continuava a lavorare e impiegava lavoratori a nero, molti dei quali non in regola con il permesso di soggiorno. Per questo un 35enne cinese, titolare di una stamperia a Prato, la Multistampa, è stato arrestato nel corso di un'operazione interforze. L'immobile dell'azienda è stato sequestrato.

Lo scorso 20 giugno all'azienda era stata revocata l'autorizzazione ambientale da parte della Regione dopo dei controlli effettuati nel 2018 e una procedura di diffida.

Nonostante questo l'azienda continuava a lavorare come se niente fosse e i titolari avevano rotto i sigilli apposti da Arpat sul sistema di abbattimento dei fumi e delle due linee di stampa, che non risultava in funzione per risparmiare sui costi aziendali. L'azienda generava così fumi nocivi e maleodoranti, oggetto di segnalazioni da parte di numerosi cittadini della zona nelle scorse settimane. La ditta impiegava 18 lavoratori cinesi senza contratto, di cui 13 irregolari.