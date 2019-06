Scontro tra auto, muore 79enne a Bucine

(ANSA) - BUCINE (AREZZO), 27 GIU - Una 79enne di Figline Valdarno è morta per le ferite riportate in uno scontro tra due auto. Feriti in modo grave il marito di 82 anni e un 67enne, entrambi portati in codice rosso al policlinico Le Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso il primo, all'ospedale valdarnese della Gruccia in ambulanza il secondo. L'incidente è accaduto alle 15.50 a Ambra, nel comune di Bucine (Arezzo). Ancora da accertare le cause dello scontro. Sul posto anche i carabinieri.

I tre sono stati subito soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. La donna è deceduta durante il volo di trasferimento con il Pegaso.