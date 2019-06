Restaurato Cristo scuola Giambologna

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Dopo tre anni e un restauro lungo 18 mesi il Cristo attribuito alla 'scuola del Giambologna' ritorna sull'altare maggiore della chiesa di S. Egidio, nel complesso dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. E una scultura in cartapesta alta 196 cm. che, prima del restauro eseguito da Anna Fulimeni con la direzione della Soprintendenza, era ricoperta da una patinatura scura stesa nell'Ottocento per simulare una statua in metallo bruno. Le operazioni hanno riportato alla luce il colore originale del carnato restituendo una policromia naturale stesa su un corpo morbido e tornito, qualificato dalla finezza del volto contornato dai morbidi capelli sulle spalle. Tac e radiografie sul crocifisso e su quello che il Giambologna aveva realizzato nel 1598 per la sua cappella funeraria in SS Annunziata hanno evidenziato che le due opere, una in bronzo l'altra in cartapesta, sono state realizzate dalla stessa forma approntata dal maestro. Il cantiere è stato finanziato dal Rotary club Firenze Valdisieve.