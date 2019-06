Morto incidente quad, domani funerali

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 27 GIU - Si svolgeranno il 28 giugno, i funerali di Paolo Paladini, 36enne di Fabriano nell'Anconetano, padre di tre figli di Fabriano morto, a seguito di un incidente stradale, il 25 giugno scorso, all'isola d'Elba lungo viale dei Golfi a Lacona, mentre era a bordo - come passeggero - di un quad guidato da un 41enne residente nella provincia di Como che sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Livorno per le accuse di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Quest'ultimo ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato e nell'impatto e Paladini ha sbattuto violentemente la testa contro l'asfalto rimanendo schiacciato dal telaio del mezzo. Illesi gli altri due passeggeri che si trovavano sul sedile posteriore.

Dopo le indagini portate avanti dai carabinieri, il feretro è stato dissequestrato e riconsegnato ai familiari.