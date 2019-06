Fiamme in casa, famiglia intossicata

(ANSA) - GROSSETO, 27 GIU - Una famiglia di quattro persone, padre, madre e due figli, sono ricoverati all'ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un'intossicazione dopo l'incendio che la scorsa notte ha interessato la loro casa a Marina di Grosseto. I quattro, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Ad avvisare i vigili del fuoco, che sono intervenuti in via Piave, nella frazione balneare, sono stati alcuni vicini che avevano visto del fumo uscire dalla finestra dell'abitazione. Il rogo potrebbe essere partito dalla cucina. Sul posto anche i carabinieri.