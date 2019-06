Fiamme in boschi Elba, causate da camper

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 26 GIU - Un ampio incendio, divampato da un camper che ha preso fuoco accidentalmente intorno alle 12, è in corso all'Isola d'Elba, nella zona compresa tra Seccheto e Fetovaia. Al momento, come spiegano dalla Regione che subito ha attivato il servizio antincendio, nessuna abitazione è a rischio e non si registra vento forte.

Sul posto sta operando il servizio regionale antincendi con due elicotteri che stanno cercando di contenere le fiamme all'interno di una vallata. All'opera anche vigili del fuoco e squadre di volontari e di operai dell'Unione comunale metallifera.