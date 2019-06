Droga: due arresti, sequestrata pistola

(ANSA) - PISTOIA, 26 GIU - Due persone arrestate e circa 80 grammi di sostanza stupefacente (marijuana e cocaina) sequestrati, insieme a una pistola semiautomatica con matricola abrasa, un bilanciano di precisione, materiale per il confezionamento in dosi della droga e di 1700 euro in contanti ritenuti proventi dell'attività di spaccio. E' il bilancio dell'attività antidroga, effettuata dalla polizia di Pistoia e decisa dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Pistoia su direttiva del ministero dell'Interno contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in strada, nei parchi pubblici e in prossimità delle scuole. Nella zona di Quarrata, grazie a servizi di appostamento e pedinamento, gli agenti della mobile hanno individuato un nascondiglio utilizzato per occultare sostanza stupefacente da destinare allo spaccio. Sotto un tombino in un campo incolto nei pressi di una chiesa sono stati recuperati circa 60 g. di marjuana e una pistola semiautomatica marca Valco modello 85 Combact con matricola abrasa.