Bonisoli, polo unico Uffizi-Accademia

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - La Galleria dell'Accademia "viene messa insieme agli Uffizi, viene creato un polo", per cui "di due direzioni se ne farà una". Lo ha detto Alberto Bonisoli, ministro dei Beni culturali, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa a Firenze. "L'Accademia - ha spiegato Bonisoli - manterrà un'autonomia di tipo scientifico, quindi ci sarà un comitato scientifico che si occupa in generale dell'Accademia, e ci sarà una regia generale di quello che saranno gli Uffizi più l'Accademia. Abbiamo un posto da direttore, dobbiamo trovare un direttore per questo lavoro". Il sindaco di Firenze Dario Nardella invierà una lettera a Bonisoli in cui chiede "di sospendere l'iter della riforma e invitare a accettare la richiesta dei sindaci di un incontro".