Intesa Sanpaolo: 15 'Imprese Vincenti'

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Sono 15 le "Imprese Vincenti" della Toscana e dell'Umbria nei campi di moda e design, food&beverage, industria e servizi, scelte fra 120 aziende preselezionate su centinaia di candidate, e premiate oggi nella tappa di Firenze del roadshow di Intesa Sanpaolo che mette in evidenze le eccellenze imprenditoriali dei territori nei quali opera la banca.

Le società premiate sono Pitti Immagine, Roban's Produzione, Montecristo, Yobel e ArtLab per la moda; Costa d'Oro, Nuovo Molino di Assisi, Tulli Acque Minerali, Frantoi Oleari Umbri e Sabatino Italia per il food&beverage; Gambini, Paolino Bacci, Techniconsult, Temera e Green Foam per industria e servizi. La ricetta comune a queste aziende, secondo il responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, è "l'attenzione a tre fattori fondamentali: la presenza internazionale, gli investimenti in ricerca e sviluppo, e l'attenzione al capitale umano".