Futuro Techniconsult è internazionale

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - "Il nostro progetto futuro è l'internazionalizzazione della compagnia". Lo ha detto Rosario Lo Presti, amministratore delegato di Techniconsult, società fiorentina di ingegneria fra le 'Imprese Vincenti' premiate oggi da Intesa Sanpaolo nella tappa di Firenze, dedicata alla macroregione Toscana-Umbria, del roadshow che mette in evidenza le eccellenze imprenditoriali del territorio.

Fin dalla nascita il core business di Techniconsult è la progettazione di impianti industriali, soprattutto in campo farmaceutico. "L'ingegneria italiana fortunatamente si vende anche all'estero - ha spiegato Lo Presti - e stiamo iniziando a raccogliere frutti importanti in questo momento. Abbiamo il progetto di uno stabilimento farmaceutico a Baku, e poi stiamo lavorando ad Atene, in Germania, in Russia".

La società ha visto una notevole crescita del proprio fatturato fra il 2016 e il 2017 (da 4,7 milioni a 8 milioni di euro), vantando un Roi del 34,9% e un Roe del 55%.