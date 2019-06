Fiorentina, Commisso in visita a Meyer

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Prima l'incontro privato con il sindaco Dario Nardella, poi la visita all'ospedale pediatrico Meyer, una delle istituzioni d'eccellenza di Firenze e non solo: altra giornata per Rocco Commisso. Il neo proprietario della Fiorentina, accompagnato dal figlio Joseph e dal braccio destro Joe Barone, ha voluto organizzare insieme al sindaco una visita sorpresa ai piccoli pazienti dai quali è stato accolto calorosamente. E ha portato loro piccoli doni e gadget della squadra viola. Un'iniziativa che ha suscitato grande sorpresa ed emozione tra i bambini, le loro famiglie e tutto lo staff medico e infermieristico. Intanto oggi il club viola ha ufficializzato la nuova campagna abbonamenti dal titolo 'Riprendiamo il nostro posto' che partirà da domani cercando di sfruttare 'l'effetto-Commisso". I prezzi resteranno invariati e saranno confermate molte agevolazioni per chi si abbona in gruppo e per i vecchi abbonati con le prelazioni, oltre che per gli Under 30 e gli Over 65.