Maltratta e minaccia morte ex, arrestato

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 24 GIU - Non si rassegnava alla fine della relazione con la ex e continuava a vessarla nonostante un'ordinanza gli vietasse di avvicinarsi a meno di 100 metri da lei. Per questo un 45enne di origine fiorentina abitante a Viareggio (Lucca) è stato arrestato dalla polizia per stalking. L'uomo è accusato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, una 32enne, anche in presenza delle due figlie nate dalla loro relazione. Oltre a pedinare e controllare in maniera ossessiva la donna il 45enne era arrivato anche a minacciarla di morte, insieme a offese, percosse e lesioni. La donna aveva subito nel giro di un anno quattro gravi episodi aggressivi e perciò aveva sporto denuncia nei confronti dell'uomo.