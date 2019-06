Cane intrappolato in tana,Vvf lo salvano

(ANSA) - CASTAGNETO CARDUCCI (LIVORNO), 24 GIU - Un cane da caccia rimasto intrappolato in una profonda tana di istrice nei boschi intorno a Castagneto Carducci (Livorno) è stato liberato stamani grazie al lavoro di una squadra di vigili del fuoco.

L'animale, che si trovava in un centro addestramento cani da cinghiale della zona di Bolgheri e per questo provvisto di collare gps, ieri sera era scappato dal recinto per mettersi all'inseguimento di un istrice. I vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei proprietari dell'animale che nel frattempo erano riusciti a rintracciare con il ricevitore gps il loro cane in una zona boscosa in località il Bruciato, nel comune di Castagneto Carducci. Dopo 40 minuti di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a liberare l'animale.