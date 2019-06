Calcio storico, Rossi vincono finale 8-2

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - (ANSA) Con 8 cacce a 2 i Rossi del quartiere di Santa Maria Novella si sono aggiudicati la finalissima del Calcio storico 2019 contro i Bianchi di Santo Spirito. Fin da subito la sfida s'è messa in discesa per i Rossi che sostenuti dai loro tifosi l'hanno fatta loro per il secondo anno consecutivo conquistando il tradizionale premio, una vitella. A seguire la finale, insieme alla propria famiglia e al sindaco di Firenze Dario Nardella, il neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso designato Magnifico Messere della finale: "E' stata una giornata molto bella - ha detto ai microfoni di Rtv38 - Mi auguro che la Fiorentina possa scendere in campo sempre con lo stesso spirito che ho visto oggi".