In bici travolto e ucciso nel Senese

(ANSA) - POGGIBONSI (SIENA), 22 GIU - Un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato travolto mentre era in bici da un'auto.

E' accaduto nel Senese. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia municipale, è avvenuto intorno alle 10 in località Fosci nel comune di Poggibonsi (Siena). Per liberare il 63enne, rimasto incastrato sotto l'auto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.