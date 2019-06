Via ratti,tornano farfalle a Montecristo

(ANSA) - LIVORNO, 21 GIU - L'eradicazione dei ratti dall'isola di Montecristo (Livorno) nel parco dell'Arcipelago toscano, intervento avviato nel 2012, non solo ha 'salvato' la preziosa specie di uccelli Berta minore, ma ha consentito il ritorno in grande delle farfalle. In particolare la Pararge aegeria, specie rarissima almeno fino al 2016, ora avvistata in decine di esemplari nel giardino della villa di Montecristino.

E' questo il risultato di una nuova ricognizione effettuata a giugno dal gruppo di Leonardo Dapporto, del dipartimento di biologia dell'Università di Firenze, insieme all'Ente Parco dell'Arcipelago.