Scontro tra tir e moto, muore all'Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 21 GIU - Una persona in motocicletta è deceduta a seguito dello scontro tra il mezzo che guidava e un autocarro. E' accaduto in località Mola, all'isola d'Elba. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio (Livorno) e il personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.