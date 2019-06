Polunin, prima volta a Firenze, è magica

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Sergei Polunin, l'enfante prodige della danza mondiale, è tra i protagonisti del Florence Dance festival performing arts 2019 (dal 30 giugno al 3 agosto).

In due serate, il 23 e il 24 luglio, l'etoile Polunin si esibirà nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella a Firenze in una nuova versione di Sacré, spettacolo in due atti. Presentanto la sua performance a Firenze, Polunin ha detto: "Non farò nessuna preparazione, sono pronto, salirò sul palco, sentirò l'energia del pubblico e vivrò il momento. È la prima volta che sono qui a Firenze, è un momento bellissimo e magico". Il ballerino ucraino ha spiegato che "è la prima volta che per questa piece ballo in uno spazio all'aperto ed è molto interessante perché posso sentire il contatto con la natura, mi dà molta energia e mi mette in armonia con ciò che faccio". La prima parte 'Fraudulent Smile' è una creazione del coreografo Ray su musica klezmer. La seconda 'Sacré', è il solo Polunin creato con la danzatrice e coreografa giapponese Yuka Oishi.