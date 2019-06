Pitti Bimbo,'Mini me' mantra estate 2020

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - 'Mini me' continuano ad essere le parole d'ordine in fatto di tendenze nella moda bimbo. Così anche per la primavera-estate 2020, le cui collezioni sono in mostra a Firenze per Pitti Bimbo 89, i look ispirati a quelli di mamma e papà si affermano in tutti i segmenti del guardaroba, dai costumi ai completi da sera. I capi cosiddetti 'Mini me' non sono più interpretati in speciali capsule collection, ma bensì declinati in tutta la linea. Se il look della mamma viene reinterpretato per dar vita a nuovi outfit da condividere con la figlia, riportando lo scarto generazionale a una questione di taglie, questa dinamica appare ancora più semplificata nello scambio tra papà e figlio, in particolare nel registro beachwear, dove da qualche stagione è un must consolidato. Dunque vediamo come si compone il guardaroba, che punta sopratutto su stampe fiorite e righe.

Infine la sostenibilità, tema di grande attualità nelle collezioni per adulti e di conseguenza must anche per i piccini.