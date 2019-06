Livorno, yoga su Terrazza Mascagni

(ANSA) - LIVORNOU - Saluto al sole e mantra domani alle 19.30 alla Terrazza Mascagni di Livorno per celebrare, in occasione del solstizio d'estate, la quinta giornata internazionale dello yoga (Idy). In una nota il Comune di Livorno ricorda che è ormai una tradizione in città, "per gli appassionati di yoga di tutti i livelli e non solo, ritrovarsi sulla spettacolare Terrazza Mascagni, a pochi passi dal mare, per celebrare la Giornata in uno scenario unico, con la possibilità di eseguire in modo armonioso una sequenza dinamica di posizioni aspettando il tramonto".