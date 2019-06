Bombola esplode in camping,nessun ferito

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 20 GIU - Una bombola di gpl è esplosa questa mattina intorno alle 7 all'interno di un campeggio di Torre del Lago, a Viareggio (Lucca), in viale Kennedy: non si segnalano persone ferite ma solo tanta paura tra i presenti.

Nell'incendio scaturito dopo l'esplosione sono rimaste coinvolte quattro roulotte e una veranda esterna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo quanto si apprende una donna anziana, che dormiva nella roulotte dove si è verificato lo scoppio, sarebbe stata svegliata da un rumore proveniente dall'esterno e questo le avrebbe permesso di uscire dal mezzo e evitare il peggio.

L'esplosione è stata avvertita a diversi chilometri di distanza.

In corso i rilievi per capire le cause dello scoppio.