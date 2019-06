A Siena una mostra del fotografo Araki

(ANSA) - SIENA, 19 GIU - Una selezione di 2200 scatti per ripercorrere la carriera del maestro giapponese Nobuyoshi Araki (Tokyo, 1940). E' 'Effetto Araki', la mostra ospitata dal 21 giugno al 30 settembre nel complesso museale Santa Maria della Scala a Firenze. L'esposizione è curata di Filippo Maggia che ha scelto opere appartenenti a oltre venti serie prodotte dal fotografo giapponese dai primi anni Sessanta ad oggi, offrendo un panorama pressoché completo sulla sterminata produzione di Araki, "assai complessa e articolata, ben oltre le immagini di bondage che l'hanno reso celebre in tutto il mondo" si spiega.

Molte serie - Satchin and his brother Mabo, Sentimental night in Kyoto, August, Tokyo Autumn e altre ancora - vengono presentate per la prima volta in Italia, alcune sono inedite in Europa - come Anniversary of Hokusai's Death e Gloves - e la raccolta Araki's Paradise - fotografie che Araki scatta utilizzando la sua casa come un palcoscenico - è stata appositamente realizzata per Siena.