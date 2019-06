Zeffirelli: bara lascia Palazzo Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Il feretro di Franco Zeffirelli ha lasciato, con un lungo applauso dei presenti, la camera ardente di Palazzo Vecchio che tra ieri e questa mattina ha accolto migliaia di persone per l'ultimo saluto al regista fiorentino. Un flusso continuo di cittadini ha reso omaggio a Zeffirelli: c'è chi resta in piedi di fronte al feretro, chi si inchina, chi dà un bacio alla bara. Molti anche i messaggi di affetto scritti sul libro posto all'uscita del Salone dei 500. Tantissime le persone che anche in piazza Signoria hanno atteso il feretro che ora sarà trasportato fino al Duomo dove si svolgerà il funerale intorno alle 11.