Nati 5 pulcini gallina Livorno in museo

(ANSA) - LIVORNO, 18 GIU - Lieto evento al museo di storia naturale del Mediterraneo di Livorno dove sono nati in questi giorni cinque pulcini di gallina livornese, razza famosa e apprezzata in tutto il mondo. Nel parco del museo ha infatti sede la 'Casa delle galline livornesi', progetto dedicato all'allevamento di questa specie. "Corinna", gallina livornese dal piumaggio bianco, si era messa a covare le cinque uova, fatto abbastanza raro per questo tipo razza perché poco propensa alla cova tanto che gli allevatori sono soliti utilizzare l'incubatrice o affidare le loro uova ad altri tipi di galline. Dopo 21 giorni di cova sono nati i pulcini. L'evento è stato accolto con entusiasmo e interesse dallo staff del museo, a partire dalla direttrice Anna Roselli, e anche dai membri del Club italiano razza Livorno e dell'Associazione per la tutela e valorizzazione della gallina livornese.