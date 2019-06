Fiorentina: Batistuta,incontro piacevole

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - ''Sono contento di aver conosciuto la nuova proprietà, è stato un confronto piacevole e mi auguro di incontrare presto anche il presidente Commisso, sono impaziente''. E' quanto ha dichiarato Gabriel Batistuta intercettato dopo l'incontro avvenuto ieri in sede con Joe Barone, il braccio destro del neo patron della Fiorentina. Un incontro che è proseguito ieri sera a cena: restano da sciogliere e vengano sciolti gli ultimi dettagli relativi appunto al ritorno nel club viola dell'ex campione argentino dopo quasi 20 anni e al ruolo che andrà a ricoprire. La certezza è che non vorrebbe avere mansioni di semplice facciata bensì operative. ''Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, di sicuro ho avuto una buona impressione'' ha aggiunto sorridendo Batistuta che oggi ha pranzato con il sindaco Dario Nardella.