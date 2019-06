Anziana passeggia con nipotina, scippata

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Passeggiava tenendo per mano la nipotina, in via D'Annunzio a Firenze, quando è stata scippata da un uomo in scooter, che le ha portato via il portafoglio che stringeva in mano. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16:30. La vittima, una 70enne, è rimasta illesa, così come la bambina. Nel portafoglio erano custodite alcune decine di euro in contanti. Sull'episodio indaga la polizia.