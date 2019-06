Scontro 7 vetture in A1, coda di 10 km

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Incidente stradale con sette vetture coinvolte e due feriti lievi fra gli occupanti dopo le 18 sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma all'altezza del km 317 dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, Polstrada e personale della Direzione del Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul posto il traffico procede su una corsia e si registrano 10 km di coda.

Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Firenze Impruneta proseguire verso Siena, quindi prendere il raccordo Siena-Perugia e raggiungere la stazione autostradale di Valdichiana dove rientrare in autostrada verso Roma.