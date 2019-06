Fiorentina: Batistuta verso il ritorno

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Si è concluso senza decisioni l'incontro odierno nella sede del club viola fra Gabriel Batistuta e il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone.

L'incontro è durato poco più di un'ora ed è stato il primo dopo i rumors dei giorni scorsi che hanno fortemente alimentato il possibile ritorno nella Fiorentina di uno dei campioni più amati dai tifosi viola. Oggi si è trattato, a quanto si apprende, di un incontro 'conoscitivo', utile per sondare il terreno e fare qualche prima valutazione da ambo le parti. Al momento non è stata fissata la data di un altro colloquio, ma Batistuta e la nuova Fiorentina americana si rivedranno prossimamente. Di sicuro, l'ex campione viola non ambisce a ricoprire un semplice incarico di facciata, come accaduto a Totti nella Roma. Nel frattempo è atteso per il fine settimana il ritorno a Firenze di Commisso che, come ufficializzato oggi dal sindaco Dario Nardella, è stato insignito del ruolo di Magnifico Messere della finale del calcio storico in programma il 24 giugno.