Cavallina fugge fattoria e va sui viali

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Recuperata dalla polizia municipale una cavallina fuggita da una fattoria, che questa mattina vagava impaurita lungo viale dei Mille, a Firenze. La cavallina, di nome 'Little pony', è stata notata da due agenti, che l'hanno calmata e poi sono riusciti a portarla al sicuro in un cortile. Tramite alcune segnalazioni presenti sui social network è stato possibile risalire ai proprietari, due giovani ragazzi che si sono subito presentati sul posti. Poiché non avevano un mezzo di trasporto adeguato, gli agenti a cavallo della municipale hanno utilizzato il proprio camion per riportare il pony a casa. L'animale, di 20 anni, si era allontanato da un fattoria di via della Piazzola, gestita dai due ragazzi, abbattendo un asse della recinzione.