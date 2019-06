Studentessa denuncia 'violentata a Firenze', fermato presunto aggressore

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Picchiata e violentata per ore da un uomo dal quale sarebbe poi riuscita a scappare. E' il racconto fatto da una studentessa fiorentina, ventenne, il cui presunto aggressore è stato poi fermato: in carcere è finito un 28enne di origine albanese, immigrato irregolare e già conosciuto dalle forze dell'ordine. E' quanto riporta oggi La Nazione. Tutto sarebbe avvenuto tra l'altra notte e ieri.

In base a quanto riporta il quotidiano, i due si sarebbero conosciuti alcuni giorni fa. La ragazza avrebbe poi accettato l'invito del 28enne a trascorrere del tempo insieme. La studentessa, forse a causa anche di qualche bevuta di troppo, si sarebbe così ritrovata nella camera di un albergo fuori mano dove, stando al suo racconto, sarebbe stata picchiata e violentata. Ieri intorno a mezzogiorno sarebbe riuscita infine a scappare. La giovane è stata ricoverata a Careggi dove è intervenuta la polizia che, nella stessa giornata di ieri, ha individuato e bloccato il presunto aggressore.(ANSA).