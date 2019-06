Ramo pino cade Viareggio,sfiorato dramma

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 16 GIU - Tragedia sfiorata stamani a Viareggio (Lucca) per la caduta di un grosso ramo di pino, tra via della Circonvallazione e largo Risorgimento, che ha rischiato di colpire in pieno un motociclista, comunque caduto a terra. Secondo quanto emerso, parte del ramo ha toccato il bauletto della moto, il giovane è finito a terra ma per fortuna è riuscito ad allontanarsi prima di essere completamente investito dal ramo. Il motociclista è poi andato in ospedale con una ambulanza della Misericordia per accertamenti. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuta la polizia municipale.

La strada è stata poi interrotta alla viabilità per consentire la rimozione del ramo.