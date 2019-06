Trovati nonno e nipoti dispersi in gita

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 15 GIU - Nonno di 63 anni e nipoti, di 5 e 7 anni, si fermano per fare il bagno in un torrente vicino a Montevarchi (Arezzo) ma l'anziano scivola e si frattura il femore. I tre sono rimasti dispersi da ieri fino alle 4.30 di oggi, quando sono stati ritrovati. I bambini, troppo piccoli, non erano in grado di andare a cercare i soccorsi e peraltro la zona non è coperta da segnale telefonico perciò il nonno non poteva avvisare dell'infortunio. I soccorsi li hanno individuati nella zona di Gorgiti. Poi il 118 ha trasportato il nonno in ospedale mentre i bambini, visitati dal medico sul posto, sono risultati in buone condizioni fisiche.

L'allarme è scattato ieri quando i tre non hanno fatto ritorno a casa e quindi i familiari hanno dato l'allarme. Dopo aver battuto l'area dove la famiglia sapeva che vi si erano diretti, vigili del fuoco, carabinieri e volontari dopo molte ore li hanno avvistati lungo un torrente e tratti in salvo in piena notte.