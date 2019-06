Pisa, 100.000 lumini per notte Luminara

(ANSA) - PISA, 15 GIU - Tutto pronto a Pisa per la notte della Luminara, la tradizionale festa che si svolge la sera del 16 giugno, alla vigilia di San Ranieri, patrono della città. Dal pomeriggio saranno accesi 100.000 lumini a cera, posizionati su quasi 20 chilometri di biancherie poste su tutte le facciate dei palazzi che si affacciano sui lungarni. A rendere unica la giornata, che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico dal fiume Arno, quest'anno anche la inaugurazione del Museo delle Navi Antiche di Pisa.

Alle 15.30 via alle operazioni di accensione dei lumini, che vedrà impegnati personale del Comune, una ditta incarica e 160 ragazzi selezionati appositamente. Alle 18 inaugurazione del Museo delle Navi antiche agli Arsenali Medicei, alla presenza tra gli altri del ministro Alberto Bonisoli. Dalle 21 alle 23 possibili visite gratuite al museo. Alle 21 accensione dell'illuminazione della Torre Pendente e alle 23 inizio dei fuochi d'artificio sui lungarni, sparati da 14 piattaforme galleggianti in Arno.