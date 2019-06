Estate: anche a Carrara una 'bau beach'

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 14 GIU - "Abbiamo restituito ai cittadini una spiaggia comunale per troppo tempo dimenticata e introdotto un nuovo servizio in grado di rispondere alle esigenze di turisti e residenti, e dei loro amici a quattro zampe". Così l'assessore all'ambiente Sarah Scaletti e l'assessore Anna Lucia Galleni, titolare della delega per i diritti degli animali, di Carrara (Massa Carrara) hanno presentato i provvedimenti per l'istituzione della 'Bau Beach', tra la foce del Parmignola e quella del Fossa Maestra.

Forte dei risultati del monitoraggio delle acque eseguiti da Arpat, che negli ultimi due anni ha dato sempre risultati positivi in termini di balneabilità, è stato avviato un percorso con la Regione per rendere balneabile quel litorale (anche se in via precauzionale i tratti a ridosso delle foci dei canali resteranno non-balneabili). Recuperata la fruibilità della spiaggia e dello specchio d'acqua antistante, l'amministrazione ha deciso di destinarla a 'Bau Beach', la prima nel comune di Carrara.