Collezione avori Bargello in catalogo

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - La collezione di oltre 250 avori del museo nazionale del Bargello raccolta e illustrata in una apposito catalogo: è quanto propone il museo fiorentino. Martedì 18 giugno, ore 17.30, è in programma la presentazione del volume, curato da Ilaria Ciseri ed edito da Officina Libraria, suddiviso in 12 capitoli con 226 schede scientifiche.

Grazie alla ricchezza di immagini, precisa una nota del Bargello, il catalogo risulta fruibile anche da un pubblico di non addetti ai lavori. La collezione degli avori del museo è tra le più prestigiose oggi esistenti: raccoglie raffinati manufatti, realizzati lungo un arco temporale di oltre 15 secoli, che testimoniano un'ampia circolazione di stili e tecniche tra le diverse civiltà. Sono presenti capolavori come il dittico Denon, il Pastorale di Yves de Chartres o il Flabellum il grande ventaglio liturgico carolingio di cui esistono solo tre esemplari al mondo. E poi decine di esemplari a soggetto sacro e profano medievale, pedine e pezzi per gli scacchi