Veepee, festa a Firenze per rebranding

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Cocktail party 'Pop orient', alle Serre Torrigiani a Firenze in occasione del salone di moda Pitti Uomo edizione 96, per celebrare Veepee, nuova identità di vente-privee, la società nata in Francia nel 2001 rivoluzionando i consumi con il concetto di flash sales online. Il rebranding arriva dopo le acquisizioni avvenute negli ultimi anni, a partire dal 2015, che hanno portato nel gruppo aziende dello stesso segmento, tra cui Privalia acquisita nel 2016. Con oltre 72 milioni di brand lovers nel mondo, l'azienda ha realizzato nel 2018 un fatturato di 3,7 miliardi di euro, +12% rispetto al 2017.

Riguardo all'Italia, "è tra i mercati - ha spiegato Fabio Bonfà, regional manager Veepee Southern Europe e Latam in occasione dlel'evento fiorentino - con le performance migliori e crescita di fatturato a doppia cifra. Il 2018 si è chiuso nel nostro Paese con un fatturato in crescita del 25% rispetto a quello dell'anno precedente".