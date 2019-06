Pitti Uomo, anni 90 tra preppy e sport

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Si avverte una nostalgia della moda degli anni Novanta in alcune proposte di Pitti Uomo n.96.

Forme e tessuti riportano infatti indietro nel tempo, in un mood che ripensa al grunge. Torna dunque il mondo college statunitense con i suoi sport, sempre riletti in chiave anni Novanta. Palette accesa per un equilibrato mesh-up tra patch varsity, ricami, print graphic & tropical e stemmi. La field jacket si accosta a T-shirt minimali decorate da motivi baseball, il denim spazia da storici lavaggi vintage a tele comfort. Al jeans si alternano pantaloni morbidi, maglie in cotone a costa inglese e T-shirt a stampa. Pied de poule, check colorati vestono occasioni più formali, mentre popeline e baby corde leggere sono ovunque. Denim shirt di suggestione grunge con toppe e rammendi si abbinano a 5 tasche used. Alter ego dell'uomo conscious è quello sportivo che cerca le high performance (Woolrich e ZZegna).