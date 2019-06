Percorso arte in Chianti con Decoster

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Un inedito percorso artistico nel Chianti, tra Panzano e Greve (Firenze) con le opere dell'artista francese Nathalie Decoster. E' Panzano Arte, manifestazione che riporta in Chianti grandi artisti internazionali, promossa da Dario Cecchini, il 'macellaio-poeta più famoso del mondo' e curata da Mila Sturm. La prima edizione si terrà dal 22 giugno al 18 settembre. Le sculture di Decoster - in tutto 25, in bronzo, inox e acciaio di diversi formati, tema principe un uomo stilizzato nell'atto di camminare, un 'messaggero' come lo definisce l'artista, spesso racchiuso in una forma geometrica - per tre mesi faranno da guida in un itinerario artistico unico, che dal borgo di Panzano attraversa la campagna per giungere a quattro aziende vinicole partner dell'esposizione: Fontodi, Fattoria Casenuove, Renzo Marinai e La Massa.