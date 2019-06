300 rievocano 750 anni battaglia Colle

(ANSA) - COLLE VAL D'ELSA (SIENA), 13 GIU - La rievocazione storica de 'La battaglia di Colle: 750 anni', in forma di spettacolo e che occuperà un palcoscenico naturale di 15mila metri quadrati nel Parco di Bacìo a Colle di Val D'Elsa (Siena), andrà in scena sabato 15 giugno 2019 dalle 18:00 in poi. Il pubblico avrà a disposizione un percorso ad hoc tra numerose scene e 300 tra attori, comparse, stuntman e cavalieri per rievocare la battaglia del 1269. Un susseguirsi di scene di duelli con la narrazione del gruppo di attori capitanati da Leonardo Ieva, la celebrazione in grande stile di un matrimonio, l'investitura di un cavaliere, scene di duelli e la riproduzione della battaglia vera e propria. Sarà ricostruito il giorno in cui tutto ebbe inizio, l'attesa, le gesta, l'eroica impresa e lo scontro.