Figlio con 15enne:a Prato al via udienza

(ANSA) - PRATO, 12 GIU - E' iniziata l'udienza presso il tribunale di Prato per incardinare il rito abbreviato del processo contro la 31enne pratese accusata di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne, oggi quindicenne, da cui ha avuto un figlio la scorsa estate.

La donna è accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale: la procura di Prato aveva chiesto per lei il giudizio immediato, ma il collegio difensivo della donna - composto da Mattia Alfano e Massimo Nistri - ha chiesto al giudice di poter effettuare un rito alternativo, l'abbreviato. Questa mattina i due legali si sono presentati in tribunale assieme al marito della donna: "Affronto tutto questo con la coscienza pulita, a testa alta", ha detto l'uomo entrando e rispondendo alle domande dei giornalisti.