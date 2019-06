Avvocato ruba soldi di anziani assistiti

(ANSA) - SIENA, 12 GIU - Si sarebbe sistematicamente appropriata delle risorse economiche degli anziani di cui era amministratore di sostegno lasciandoli in situazioni di indigenza con importanti debiti e nascondendo il tutto al giudice tutelare attraverso false relazioni periodiche. Un avvocato di Siena, con studio in un comune della provincia, è stato arrestato ieri con le accuse di peculato continuato, falso materiale e falso ideologico. La donna si trova ai domiciliari con divieto di comunicare con l'esterno e le sono stati sequestrati preventivamente 90mila euro. Dalle indagini è emerso che alcuni degli anziani di cui l'avvocato era amministratore di sostegno erano ricoverati in Rsa e che la professionista "in un caso si sarebbe spinta a creare un falso provvedimento del giudice tutelare, che gli avrebbe consentito di ottenere un finanziamento per 16mila euro gravante sulle finanze dell'amministrato". L'avvocato era già stata indagata per fatti analoghi, nel dicembre 2018 le erano stati sequestrati 55mila euro.