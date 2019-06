A via stabilimenti balneari plastic free

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Gli stabilimenti balneari della Toscana, circa 900, saranno da quest'estate 'plastic free'. Lo prevede un protocollo d'intesa siglato oggi a Firenze da Regione, Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Cna Toscana-Centro, Confindustria insieme al sindacato di base 'Donne di mare' e da Anci Toscana. Nei locali con accesso sul mare, nei bar e ristoranti degli stabilimenti, posate, piatti, cannucce, contenitori per alimenti, tazze e bicchieri dovranno essere di materiale compostabile. L'intesa anticipa il divieto che a livello europeo scatterà nel 2021. Chi non rispetterà le regole rischierà una multa: saranno i sindaci a definire le norme di dettaglio con proprie ordinanze. L'intesa prevede anche l'installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle spiagge libere, non oggetto di concessione demaniale.

Ovunque saranno installati cartelli che riepilogheranno divieti e regole. Previsto anche un premio per la spiaggia toscana più sostenibile.