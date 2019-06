A Pitti giovani gentleman da Club House

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Il nuovo gentleman di Pitti Uomo 96 è un personaggio da Club House, di quelli sparsi tra Beverly Hills a Miami. Luoghi che diventano scenari per la mise en place del guardaroba maschile della prossima stagione S/S 2020.

Cominciando dai colori scelti, saturi e luminosi, tra palme e beige vintage. Focus sul rapporto tra forme geometriche e silhouette ariose per parka light, giacche a vento giuste per la barca o per i temporali estivi, giacche corte e trench (ZZegna).

Lo sport da Club House influenza capi essenziali, versatili realizzati con la maestria del tailoring: modelli casual chic abbinati a polo sottili o a T-shirt elasticizzate, un outfit dove la tuta diventa un capo 24H. Blu, sabbia, bianco e nero la palette. Parcoats reinterpreta 5 modelli iconici maschili in 25 capi.